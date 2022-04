Amélie RICHARD

Créée en septembre 2005, Job Link, spécialiste du recrutement, compte aujourd’hui 5 établissements dans les Bouches du Rhône Marseille, Aubagne et Aix-en-Provence, 2 agences à Paris, une Lyon et à une à Lille.



JOB LINK, c'est 2 activités distinctes: un pôle Placement (recrutement de cadres hautes compétences en CDI ou CDD), un pôle Travail Temporaire.



L’organisation de Job Link permet un recrutement performant, optimisé par un sourcing multicanal et par des évaluations métier spécifiques.



C’est en vous écoutant et en communiquant ensemble, que nous saurons vous proposer les profils les plus adaptés à vos besoins en recrutement. C’est en vous connaissant que nous saurons proposer des projets de formation et d’évaluation à nos candidats pour vous offrir un service de qualité.



Notre volonté : devenir une véritable passerelle entre l’entreprise et le candidat



Mes compétences :

Informatique

Relation clients

Pack office

Gestion d'entreprise

Internet

Recrutement

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle