Martine KNECHT

Par rapport à la production de déchets, le coeur de ma mission est :

- d'identifier et de comprendre la production de déchets

- d'anticiper

- d'optimiser

- de réduire

- de recycler

- de valoriser

- de réutiliser

Le tout dans le grand respect de la nature et de l'environnement.

Réinventons ensemble le modèle économique actuel de votre entreprise grâce à une gestion respectueuse de vos déchets.



Mes compétences :

Traitement déchets industriels minéraux et organiq

Encadrement commercial B to B Accompagnement

Marketing opérationnel

Commerciale grands comptes

Valorisation déchets industriels et produits

Marketing stratégique

Environnement

Recherche et Développement

Commerciale

Marketing

Vente

Crédit immobilier

Développement durable

Dépollution