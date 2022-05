Patrice KNECHT

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



GESTION



• Élaboration du CA prévisionnel

• Suivi et statistiques de réalisation (élaboration des tableaux de bord)

• Création des outils de rentabilité

• Etude de rentabilité des divers types de prestations

• Suivi des ratios (alimentaire, boisson, matériel, service)

• Gestion courante de l’entreprise

• Dossiers subventions

• Facturation et suivi du recouvrement

ACTION COMMERCIALE



• Développement commercial / CA

• Mise en place des objectifs

• Mise en œuvre de la politique commerciale :

• Négociation commerciale des grands comptes

• Prospection de nouveaux clients

• Recherche de nouveaux produits

• Appels d’offres

• Élaboration de la carte et des maquettes

• Prise de commandes et élaboration des devis

• Management de l’équipe commerciale

RESSOURCES HUMAINES



• Formation du personnel aux techniques de vente

• Élaboration des plannings

• Organisation de réunions

• Suivi des congés

• Mise en place des remplacements

• Suivi et évaluation du personnel

• Suivi de l’insertion

• Rencontre avec les acteurs de la vie sociale

• Gestion des conflits

INFORMATIQUE



• Gestion du parc

• Bureautique :

-Word, Excel,

-Ciel compta - Ftbe v10



SERVICE ET CUISINE

• Remplacement du maître d’Hôtel

• Remplacement du chef de cuisine

• Remplacement du responsable logistique•

Gestion du restaurant d’insertion « maison des familles »

EQOSPHERE ( Revalorisation de surplus alimentaires au bénéfice des associations )



FORMATIONS



Cuisine et service

- BEP Charcutier Traiteur « Brest » - 1985

- BP Mention Traiteur Organisateur de Réceptions (TOR) « Ecole Grégoire Ferrandi » Paris - 1986

- CAP Formation en service en salle « Ecole Grégoire Ferrandi - Restaurant Carré des Feuillants » Paris - 1987

- Stage de perfectionnement des connaissances en laboratoire « Ecole Grégoire Ferrandi » Paris - 1988

- Formation H.A.C.C.P - « Tr6 » Marseille – 1996 – 2002 – 2006

-

Action commerciale

- Pratique des vendeurs et des technico-commerciaux « Demos » Paris - 1993

- Formation sur les nouveaux codes des marchés publics « C.C.I » Marseille - 2001

- Stratégie commerciale « Advancia » Paris - 2002

-

Ressource humaine

- Stratégie de management d’entreprise André Chauvet Conseil Marseille 2000

- Gestion des conflits André Chauvet Conseil Marseille 2004

-

Informatique

- Formation informatique : Photoshop, Ftbev10, Internet, Illustrator 10, Gestion d’un parc informatique. Marseille

-





.



Mes compétences :

Management

Commerce

Gestion de projet

Formateur

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Négociation

Polyvalence

Décoration

Traiteur

Commercial

Alimentaire

Restauration

Organisation

Création

Luxe

Hôtellerie