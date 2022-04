Amélie RICHARD

Mon poste actuel m’a permis de développer un fort intérêt pour les processus qualité, que de solides bases. Il m’a également permis d’améliorer mon relationnel client, et mon anglais.

La maison mère étant basée aux Pays-Bas, les échanges en anglais, téléphonique et par mail, sont quotidiens, et nécessaires. J’assiste mon manager sur diverses tâches de management transversal de l’équipe de techniciens de post-traitement, ainsi que les réclamations fournisseurs et clients. Il est donc important pour moi d’avoir une bonne communication.

J’ai procédé à la mise en place, et à l’amélioration de la qualité au sein de la cellule de post-traitement, via différents supports et suivis tel que : les livrables clients, tableaux de suivi de la production, documentation, étude et mise en place de nouvelles procédures, suivi de projets, ainsi que la tenue d’indicateurs.



Investie, polyvalente, dynamique et rigoureuse je prends mon travail très à cœur. Je suis organisée dans mes tâches et je sais gérer les priorités.



Mes compétences :

Efficacité et professionnalisme

PONCTUEL ET DYNAMIQUE

Rigueur dans le travail

Organisation du travail

Travail d'équipe et partage des connaissances

5S

Assurance qualité

GANTT Project

Lean Six Sigma