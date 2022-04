Erwan DUEDAL

Je mets mon énergie et mes compétences au service de vos challenges.

20 ans d'expérience - Expert dans le domaine de l'amiante



Agent indépendant - analyses, matériels et consommables



Services aux entreprises :

Réalisation d'audits internes

Conseils et accompagnement dans le cadre de l'accréditation COFRAC

Expertises dans toutes les problématiques amiante

Formations SS4, stratégies d'échantillonnage et prélèvements



Double compétence Ingénieur - Management Stratégique des entreprises



Dirigeant d'entreprises. J'ai notamment assuré pendant 10 ans le développement d'une société industrielle. J'ai ensuite redressé puis développé pendant 8 ans un laboratoire d'analyses environnementales spécialisé dans le prélèvement d'air et l'analyse d'amiante dans les matériaux et dans l'air



Mes compétences :

Chimie

Amiante

Ingénieur

Formulation

Gestion

Rigoureux

Recyclage

Chimiste

Industrie

Service