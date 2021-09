Dominique CHAPELAIN

Nouveau : Auteur de l'ouvrage "Réussir la Transmission de son entreprise de bâtiment" (SEBTP Novembre 2014) avec Monique SANDRIN et Claude MAIRE.



Un parcours dans la formation et le conseil :

A présent : Associé de l'agence de communication LENOX et du cabinet DIRIBAT (Conseil en transmission d'entreprise)

- depuis 2005 : Président de l'AGECIF (1er organisme français de formation à la gestion des Entreprises culturelles)

- 12 ans Président du Directoire de SEPFI - Holding du Groupe Revue Fiduciaire

- 8 ans Directeur de l’École Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment (ESJDB) à la Fédération Française du Bâtiment

- 5 ans à la CEGOS, leader mondial dans la formation continue













Mes compétences :

Transmission d'entreprise

Conseil

Ingénierie de formation