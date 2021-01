Gérard SANCHEZ

De formation initiale dessinateur et collaborateur d'architecte j'ai orienté mon activité et mes centres d'intérêts vers la réalisation et l'exécution de travaux sur le terrain en tant que conducteur de travaux et chargé d'affaires.

Dans le cadre, de ces postes à responsabilités au sein de différentes entreprises, j'ai mis à profit mon parcours professionnel pour développer la sécurité des personnes sur les opérations dont j'avais la charge.

En 1999, j'ai pris une nouvelle orientation dans mon parcours professionnel et je me suis dirigé tout naturellement vers le métier de Coordonnateur SPS.

J'ai intégré un poste de CSPS au sein d'une micro structure sur Rhône Alpes et j'ai eu en charge le développement de l'activité CSPS et commerciale sur le secteur de Grenoble et le sud Isére. En charge de l'ensemble de l'activité du bureau, je me suis donc occupé des réponses au DCE et de la partie gestion et facturation de mon activité.

J'ai dans un deuxième temps mis à profit mes connaissances techniques pour donner une nouvelle orientation et une activité complémentaire au sein du bureau de Voiron.

J'ai créé et développé l'activité diagnostic immobilier et plus particulièrement le secteur "amiante" Dossier technique amiante et rapport de repérage "Amiante dans le cadre de démolition et/ou travaux.

Le Groupe SOCOTEC m'a contacté en 2004 pour un poste de CSPS au sein du Groupe Alpes.

Dans le Groupe SOCOTEC à l'agence d'Echirolles en Janvier 2005 à janvier 2011 au sein de l'équipe CSPS.

J'ai intégré les équipes de l'Ingénieur de Sécurité d'Etablissement de CEA de Grenoble en janvier 2011 au poste d'Ingénieur Sécurité de Chantier.





Mes compétences :

Immobilier

Santé

Sécurité