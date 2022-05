Nathaly GUILLOT

Décoration d’intérieur hôtel, bar, restaurant ,bureaux

Evénementiel

organisation et scénographie de shooting pour des marques

Références

Liens

Photos

Contact





SCENOGRAPHE, STYLISTE, METTEUR EN SCENE D’ESPACE



Ma formation les Beaux Art. .Depuis 8 ans à mon compte ,je recherche des missions de directrice artistique .Mes points forts sont la mise en place de concepts afin de mettre en valeur l'image d'une entreprise ou d'un événement .Mes demandes à l'heure actuelle sont l'organisation de shootings pour des marques avec le suivi de la création d'un catalogue ou d'une plaquette.

La mise en scène d'espaces avec des ambiances recherchées dans des lieux comme les hôtels, restaurants, bars,boutiques,bureaux......

La création de décors éphémères pour des projets événementiel requérant un aboutissement esthétique important.

www.lesephemeres-design.com

direction artistique du LEM( salon du mariage)

http://www.levenement-mariage.com/

Nourrit de mes différentes expériences dans l’univers du spectacle contemporain à Paris et Toulouse,passionnée d’art je crée des univers sensibles et poétiques . La diversité de mes expériences m'ont permis de développer une très grande écoute de mes clients, j'aime révéler leur envie en créant une esthétique unique et personnalisé

Toujours a l’affût des nouvelles tendances mes inspirations se nourrissent essentiellement de l'art et des arts appliqués. En fonction de mes différents projets je m'associe à des personnes de qualité réalisant ainsi des ambiances classieuses et pertinentes. Mélangeant les contrastes entre l’histoire et le présent ,l’or et le fer ,le brillant et le mat ,le brut et l’artificiel.



Les oppositions créent entre elles l’équilibre dont a besoin le regard. C’est une sorte de devise qui ne me quitte pas.



CONTACT : 06.78.66.87.25

Déplacement sans limite



Mes compétences :

Directrice artistique de L'EVENEMENT MARIAGE

Décoration intérieure

Organisation

Architecture d'intérieur

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Evénementiel

Gestion budgétaire

Suivi de chantiers

Gestion de la relation client

Scénographie