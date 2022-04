Charles CIANFARANI

Graphiste et illustrateur indépendant et polyvalent, photographe, formateur, j'évolue depuis plus de 20 ans dans le domaine de la communication graphique et multimédia.Après un apprentissage aux beaux arts, puis en école de pub et une formation en marketing, je suis entré dans la vie active par la pub cinéma 35 mm, puis la photo et la vidéo, la publicité et le Web en tant que directeur artistique et surtout créatif tous supports.

Enseignant, j’ai animé pendant plusieurs années la section Web design et Reach Media d’une école d’Arts appliqués, mais aussi des formations en entreprise, en centre de formation ou à la Fac.Revenu en Corse depuis 2013, je collabore à des projets divers en édition, comme Né en Bretagne aux éditions des immortelles, Illustrations et articles pour Rock N Folck; la réalisation de sites Web comme celui de l’école Sup-Design ou du label de musique La variété ou de la sculptrice Mariko, identité visuelle pour des PME et des TPE, des salons professionnels, la mairie d'Ajaccio, des formations en Médiathèques avec la création d'ateliers de dessin et de bande dessinée...



En 2016 et 2017, j'ai réalisé deux expositions de mes œuvres personnelles à l'espace Diamant à Ajaccio, l'une consacré à Napoléon & la Russie et l'autre sur Naples.En 2019, à l'occasion des 250 ans de la naissance de Napoléon, j'ai réalisé une exposition commanditée par le musée national de la maison Bonaparte ainsi qu’une BD éditée aux éditions Albiani sur l'enfance de Napoléon, mais aussi réalisé la muséographie d'une exposition de courriers inédits des Bonaparte pour la direction du patrimoine de la ville d'Ajaccio.Depuis 2013, je suis aussi directeur artistique chez Empires ou je travaille en collaboration avec la créatrice Valérie Santarelli. Développement de la marque : Création textile et print, création de catalogues pour la distribution, création et animation du site e-commerce :Array. Depuis quelques années nous développons aussi le studio de création pour élargir nos univers créatifs: Événementiel : Direction artistique du marché de noël d’Ajaccio 2019, salons pros comme Next, collaboration avec des associations comme Inseme, Corsica Linea.; Fête des vignerons Ajacciens, Parcours des créateurs, etc.

Décoration d’intérieur et design : Hôtel Napoléon Ajaccio, création de lampes, moquettes, tapisseries, etc.

Prochainement nous allons ouvrir une galerie qui exposera nos travaux ainsi que ceux de nos créateurs préférés...



Mes compétences :

Animation

Charte graphique

COMMERCE

Création

Création graphique

Design

E commerce

Identité Visuelle

Multimedia

PAO

Photo

Print

Publicité

Video

Web

Web design