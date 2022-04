Jennifer LAAS

Diplômée de Master 2 en marketing et gestion d'événements - major de ma promotion -, formation que j'ai suivie parallèlement à mon emploi, mes motivations sont l'événementiel, sans oublier l'organisation sans laquelle l'événement n'existerait pas bien entendu et la communication au sens large du terme (internet, face à face, réseaux sociaux...).

Le sujet de mon mémoire de fin d'études : le buzz marketing est-il une nouvelle composante de l'événementiel ? (je pense que oui) - L'apparition de nouveaux usages et leurs phénomènes de buzz peuvent-ils constituer des événements en soi ? (je pense que oui aussi).

Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Gestion de projets

Réseaux sociaux

Créativité