Aurelie BECK

Je salue et remercie toute personne qui arrivera sur mon profil et qui a eu l'envie ou la curiosité de me connaitre.



J'ai 35 ans, j'ai travaillé en radio de 2002 à 2012, un secteur que je connais bien puisque j'ai été planificatrice de pubs, assistante commerciale, chargée de promotion, commerciale et parce que c'est une passion, j'ai toujours mis un point d'honneur à en connaitre l'aspect technique.



Travailler au sein d'une régie publicitaire "radio" ne veut pas dire connaitre que le média radio, ça permet de toucher à la presse, aux imprimés, à la vidéo, au web, mais aussi à l'organisation d'événements, de soirées, être présent à des salons.



Les différentes facettes de mon métier m'ont obligé à devenir organisée, rigoureuse, polyvalente et autonome.



Aujourd'hui, je suis attachée commerciale. Après 4 missions de remplacement à ce poste en radio, je me lance dans une nouvelle aventure : la presse au sein du journal l'Alsace.

Je suis toujours ouverte et prête à étudier toute proposition de travail.



Si vous lisez ces lignes, merci d'en avoir pris le temps et peut être à bientôt.



Cordialement



Aurélie BECK



Mes compétences :

Informatique

Autonomie

Rigueur

Organisation

Communication

Marketing

Réactivité

Publicité

Satisfaction clients