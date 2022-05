Fort de son succès et d’une croissance rapide de 20% par an, le groupe devient un des leaders du service aux entreprises sur l’ensemble du territoire national grâce à une maîtrise pointue des problématiques clients et à son savoir-faire. Elle se hisse désormais parmi les acteurs nationaux du service aux entreprises.



LUXANT GROUP est guidée depuis sa création par une philosophie simple, des valeurs fortes (performance-Ethique-Cohésion) et des règles déontologiques strictes, qui tracent sa ligne de conduite.



Son ambition est réelle, elle consiste à tout mettre en œuvre pour optimiser ses prestations afin de rester La référence sans équivalence.



LUXANT est la contraction de « LUX » qui signifie en latin lumière et « ANT » qui signifie dans la langue de Shakespeare « fourmi ». Ces dernières, étant le symbole du travail d’équipe et du courage, représentent fidèlement nos méthodes de fonctionnement.



« Parce qu’aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble. » (Euripide, dramaturge),



Nous songeons à l’importance de la cohésion chez LUXANT.