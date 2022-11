Frédéric QUICROIT

Trilingue, français, espagnol, anglais



Diplômé de Kedge Business School (ex ESCT de la CCI du Var), titulaire du Master (2) Management de la qualité de l’Université du Sud et d'un BTS de Biophysicien (orientation industrielle).



Objectif : apporter ma double compétence à une entreprise industrielle ou de services



COMPETENCES:



CONCEVOIR UNE STRATEGIE QUALITE & DEFINIR LA POLITIQUE QUALITE

- Optimiser la qualité des prestations et/ou production, assurer la qualité des processus.

- Participer à la définition de la politique de qualité dans l'entreprise.



ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES QUALITE

- Identifier les processus organisationnels

- Auditer les processus / référentiels (formé aux réf ISO 9001, 14001, ANAES, HACCP, EFQM)



ANIMER LA COMMUNICATION QUALITE

- Transmettre les méthodes et l'état d'esprit de la qualité.



ORGANISER & PILOTER

- Planifier, programmer les projets d’amélioration

- Piloter des tableaux de bord Qualité

- Contrôler la qualité des prestations des sous-traitants.

- Superviser le contrôle de certaines activités

- Veiller au respect de la conformité des produits finis (cahier des charges, législation, normes, spécifications...).



DIAGNOSTIQUER

-Identifier les dysfonctionnements et/ou les imperfections des procédés et/ou processus

-Poser les problèmes et les besoins.



ANALYSER LES CAUSES, à l'aide d'outils de mesure et de méthodes d'enquête adaptés ou créés, une situation

- Conduire des entretiens et des réunions

- Mettre en relation les incohérences ou dysfonctionnements éventuels



CONDUIRE LE CHANGEMENT

- Bâtir, argumenter les hypothèses de solutions et les présenter à la direction

- Planifier, mettre en oeuvre et suivre la réalisation du projet retenu par la direction (phases d'expérimentation avec évaluation, actions correctives éventuelles, puis réalisation).

- Animer des groupes de travail



FORMER

- Former à la qualité, à des outils de gestion de la qualité



EVALUER LES IMPACTS

- Faire une évaluation prévisionnelle de l'impact de la nouvelle organisation, faire le bilan à l'aide d'indicateurs.



Mes compétences :

Qualité

Organisation