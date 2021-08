Frédéric Rabardel.

PRESENTATION GENERALE :

Désirez-vous collaborer avec des prestataires autonomes, adaptables, modernes, sérieux et ayant un grand sens de l'engagement ?

Mon profil peut alors vous intéresser.

Je recherche activement de nouveaux partenaires et projets.

Je suis passionné par la pédagogie et le changement, je prends beaucoup de plaisir dans mes interventions.



Après 10 ans dans des fonctions d'encadrement dans les services Automobile, je suis formateur depuis 2001. J'évolue en freelance depuis 2006 comme Formateur-Coach-Conseil.

Je suis titulaire d'une certification de "Coach Ericksonnien" depuis 2004.



Mes interventions et accompagnements s'appuient sur 2 fondamentaux :

- Ce qui est généralement qualifié comme un objectif est finalement un résultat désiré, conséquence de comportements adaptés. Les objectifs sont comportementaux.

- Nos valeurs et notre système émotionnel sont nos "vrais dirigeants". Les comprendre et les respecter optimise notre processus de décision et nos facultés à réussir.



Sont votre disposition :



DE LA FORMATION :

° Organisation et conseil dans le domaine de l'Après vente, notamment l'automobile.

° Optimisation commerciale des activités de service.

° Anticiper et Accompagner changement.

° Comportements (Communication Interpersonnelle, Gestion de conflit, Conduite de Réunion, Expression en Public, Coaching, Le Système Emotionnel sont impact sur le Processus de Décision...).

° Management.

° Commerce et vente.



DE L'AIDE AU MANAGEMENT, DES ANIMATIONS DE REUNIONS CREATIVES ET DE RESOLUTIONS DE PROBLEMES :

° Impliquer les équipes dans le processus de décision.

° Trouver des solutions efficaces et créatives en fédérant les savoirs faire et points de vue.

° Optimiser l'adhésion à un projet grâce à son appropriation par tous.

° Diriger les énergies en direction de l'objectif commun.



DE L'ACCOMPAGNEMENT :

° Cadres et Dirigeants

° Équipes

° Particuliers

J'accompagne chacun dans ses objectifs de vie et professionnels.



DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS :

- BTS moteur à combustion interne en formation initiale.

- Formation interne à Automobile Peugeot de 10 mois dans les métiers des services Automobiles (TAV)

- Diplôme universitaire de commerce niveau licence

- Master en Programmation Neuro Linguistique, Technicien en 'Ennéagramme, Communication Ericksonienne, Analyse Transactionnelle, EMDR.



MES ATOUTS SONT :

° Un cursus de formation étendu dans des domaines novateurs, efficaces et pragmatiques.

° 16 ans d'expérience en tant que coach-formateur

° La capacité de gérer des projets de formation et de coaching de la demande client à l'animation et au suivi.

° Un travail d'évolution personnelle de plus de 15 ans, significatif et abouti. Je transmets du vécu et de l'opérationnel.

° Des collaborations réussies avec des grandes structures et des PME me permettant d'aborder l'entreprise avec beaucoup de largeur.

° Un parcours atypique avec une évolution partant de la technique vers le management, le commerce puis le comportemental me permettant de voir l'entreprise et le monde avec une clairvoyance globale.



Les questions sont les voies du savoir, les piliers de l'évolution et sans danger, Renseignez-vous.

Au plaisir de vous rencontrer.



Frédéric Rabardel.



Mes compétences :

Formateur

Communication

Accompagnement

Coaching

PNL

Conseil

Service client

Après-vente

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

E-learning