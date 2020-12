Frederic RAUX

20 d'expérience en EDI/SAP EDI @ www.iwayservices.net



Expert EDI (fonctionnel et technique) - Expert en dématérialisation fiscale EDI et PDF.

Compétences principales :

EDI, EAI, SAP, Support technique et fonctionnel, KPI, Audit, demat fiscale, Stratégie, appels d'offre

Domaines : Retail, Logistique, Automotive

Rôles principaux : Project Manager/consultant/coordinateurr EDI & EAI, EDI & PDF Demat, Migration EDI Server , Appels d'offres EDI et/ou demat (Français, Européen, Mondial), formateur, Mise en place d'équipes TMA, d'équipe projet, Embarquement communauté fournisseur EDI, Auditeur

Traducteur: SYNCHROLINK, AXWAY EDIMANAGER (TSIM), TRADEXPRESS (basics), Sterling GENTRAN (SBI).....

Standards E.D.I. : Edifact, EANCOM, Gencod, Galia/Odette, Lidic, Tradacom, VDA, XML, ..

VAN/réseaux/Communication : TCP/IP, Internet, RVA, AS2, OFTP2, ENX..

Un besoin spécifique: me contacter