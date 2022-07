Frédéric ROYER

Performance commerciale / Stratégies marketing & commerciale B to B to C / Management / Développement Commercial / Négociation / Trade Marketing / Insights consommateurs / Retail / Systèmes d'information / CRM



Spécialiste de la performance commerciale (B to B to C), tant du côté industriel que distributeur et point de vente, j'ai développé de multiples compétences opérationnelles et stratégiques.

L'énergie que j'insuffle aux projets commerciaux favorise la mobilisation des équipes dans l'accroissement de la satisfaction clients au service de la création de valeur.

Maniant les trois facettes du poste de manager (Boss, Coach, Capitaine), je favorise le développement des collaborateurs à travers la mise en place de politique commerciale et de langage commun structurés et percutants.

Ma capacité à fédérer les services supports et mettre en place des process efficaces, via l'exploitation de différents systèmes d'information, favorise l'amélioration des interactions entre les différents services en lien avec le commerce.

C'est dans cette globalité du métier de manager commercial que je m'épanouis et suis pleinement efficace.