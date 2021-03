Frederic SOUSA

OBJECTIFS

Directeur de projet et/ou Management d’une équipe technique



EXPERIENCE

Depuis 1999 chez RENAULT SAS – Technocentre Guyancourt



Responsable Stratégie Technique Suspensions moteur

Poste technique orienté business (Poste stratégique RENAULT) – CA = 80 M€

Scope : RENAULT/RENAULT SAMSUNG MOTORS/DACIA/VAZ et NISSAN

Mission : Réduire le cout des suspensions moteurs pour RENAULT et NISSAN sur l’ensemble des projets actuels et futurs

Moyens :

• Management fonctionnel des équipes Bureau études, achats, logistiques, analyses des couts

• Management des fournisseurs (négociation, affectation)

Résultats : Mise en place de stratégies techniques/achats sur un plan quinquennal avec Cost Roadmap validées par RENAULT/NISSAN au niveau Ingénierie Véhicule et Responsable RNPO (par soucis de confidentialité, les éléments chiffrés seront abordés en entretien si besoin)

Qualités requises pour ce poste : Leadership technique et managérial reconnus chez RENAULT



Responsable Laboratoire R&D/Adjoint du chef de service «conception des suspensions moteurs et lignes échappement »

Chef de laboratoire calculs/essais – 24 personnes France

Scope : tout projet RENAULT/DACIA/RENAULT SAMSUNG MOTORS

Mission :

• Assurer les compétences, les ressources humaines et matérielles nécessaires au fonctionnement du laboratoire

• Recruter (interne, externe) les collaborateurs, réaliser les évaluations, participer à l’élaboration des plans de promotions, construire les parcours de carrières des collaborateurs

Moyens :

• Management hiérarchique de 3 équipes métiers calculs/essais (ingénieurs/cadres, techniciens, professionnels) situées au Technocentre –Management fonctionnel de 4 équipes internationales (10 personnes) en Roumanie, Corée, Espagne, et Turquie

• Développement et utilisations de moyens d’essais (10 m€ d’investissements)

Résultats : Mise en place de processus robustes de validation pour les prestations, développement des compétences internationales en calculs/essais, amélioration de la productivité du laboratoire

Qualités requises pour ce poste : Leadership technique et managérial



Responsable Equipe métier calculs/essais

Chef d’une équipe calculs/essais – 8 personnes (ingénieurs, techniciens et professionnels)

Scope : tout projet RENAULT/DACIA/RENAULT SAMSUNG MOTORS

Mission : Développer et valider les systèmes suspensions moteurs et lignes d’échappement sur prestations véhicules basse fréquence

Moyens :

• Management hiérarchique de 1 équipe métier calculs/essais (ingénieurs/cadres, techniciens, professionnels) situées au Technocentre

• Développement et utilisations de moyens d’essais (10 m€ d’investissements)

Résultats :

• Développement des modèles de simulation numérique

• Développement des critères de validations prestation (procédures de mesure, procédures de calculs)

Qualités requises pour ce poste : Expertise technique, 1er poste de management



Ingénieur Modélisation numérique

Scope : tout projet RENAULT/DACIA/RENAULT SAMSUNG MOTORS

Mission : Développer et valider les outils de simulations numériques

Moyens :

• Outils de calculs numériques et moyens d’essais

Résultats :

• Développement des modèles de simulation numérique

• Développement des critères de validations prestation (procédures de mesure, procédures de calculs)

Qualités requises pour ce poste : Expertise technique



Ingénieur Calculs ADAMS (simulation multicorps)

Mission : prestation calculs chez RENAULT

CURSUS

DEA S3M option dynamique des structures – mention AB

Paris VI et INSTN (CEA Saclay)

DEUP/Licence/Maitrise de Génie Mécanique (IUP Evry)

Université d’Evry – IUP Evry

DUT Génie Mécanique

IUT Saint Denis

BAC C

Lycée M. Pagnol – Athis Mons



Mes compétences :

Domotique

Electricité

Informatique

Leadership

Management

Mécanique

Vibrations