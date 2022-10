Frederic TAMBUTET

Création de l'institut marketing SYMBIAL en 1991.

Diplômé Institut Supérieur de Gestion (ISG) en 1981.

Intervention salariée chez Sopra et Ibsi au Crédit Lyonnais et à la Caisse d'Epargne de Paris Ile de France



Développement de l'institut SYMBIAL en France et à l'International.



Nous accompagnons les entreprises qui souhaitent passer de l'ancienne économie vers la nouvelle.

Nous procédons en trois étapes principales :

1- le diagnostic (les menaces et les opportunités)

2- la stratégie pour entrer dans la nouvelle économie sans pour autant abandonner vos acquis

3- l'accompagnement à la mise en oeuvre des solutions (numérique, nouveau modèle économique, nouvelle communication)



Mes compétences :

Enquêtes et sondages en ligne

Etudes qualitatives, focus groups

Télémarketing

Marketing

Étude de marché

Enquêtes de terrain

Direction générale

En savoir plus : https://www.symbial.fr