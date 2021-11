Frédéric TESSIER

Fort de mes expériences de chef d'entreprise, de directeur de site et de responsable dagence commerciale, et issu d'une formation d'ingénieurs, je souhaite évoluer au sein d'une société à haut potentiel, située en région Rhône Alpes Auvergne, pour piloter un centre de profit dédié à l'Automobile



Mes compétences :

- Mise en place de la stratégie commerciale

- Marketing & prospection commerciale

- Gestion des ressources humaines & management

- Pilotage & reporting

- Gestion administrative et financière

- Achats & Supply Chain