Florian TRINE

Avec un diplôme dIngénierie Conseil en Management acquis dans une école dinformatique, j'ai travaillé 11 ans en cabinet de conseil avant de rejoindre Loxam en tant que responsable Digital Workplace.



J'interviens sur des problématiques Digital Workplace et Pilotage de projet agile de toutes envergures grâce à mes compétences complémentaires en solutions Microsoft, en usages collaboratifs, en conseil en organisation et en pilotage de projet informatique (agile ou non).



Mes projets sont conduits en conservant lutilisateur au centre de la réflexion, pour que la technologie soit au service du métier.



Spécialisations : - SharePoint 2007, 2010, 2013 & Office 365

- Gouvernance des Portails collaboratifs

- Change management autour du déploiement d'intranets

- Certifié Microsoft Technology Specialist : SharePoint 2010 Configuring

- Certifié SCRUM Master



Mes compétences :

Certification Microsoft SharePoint 2010 (Config)

Office 365

SharePoint

Collaborative

Scrum master

Management