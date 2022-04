Claire CHETRIT

Profil



Après une formation d’ingénieurs en système d’information à l’EISTI, j’ai rejoint le monde du SIRH. Je progresse actuellement sur des projets d’intégration et AMOA spécialisés en SIRH sur trois axes :



•Pilotage Projet et cadrage

•Fonctionnel (Ressources humaines, paie, GA, secteur privé et public)

•Outil, Hr Access Suite 7, 7.2.2, 9



Domaines de compétences



•Pilotage projet/ opérationnel, cadrage, suivi

•Conception, Réalisation, Recette, comparaison de paie

•Coordination fonctionnelle

•Formation utilisateur



Mes compétences :

hr access

paie

conception

AMOA

cadrage

encadrement

réalisation

chargé de projet