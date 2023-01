Olivier FAVRE

Autre profil : http://fr.linkedin.com/in/favreolivier



Ingénieur en informatique, diplômé de l'EISTI, j'y ai suivi l'option d'Ingénierie d'Aide à la Décision à forte compétences dans les domaines du Data-Mining, de la Recherche Opérationnelle, de l'Intelligence Artificielle et de l'Informatique Décisionnelle.



Passionné d'informatique, j'ai commencé à programmer par moi-même dès l'âge de 10 ans. Une bonne modélisation du code m'a toujours permis d'arriver à mes fins rapidement et proprement.



Je désirerai aider votre entreprise dans sa création d'un noyau intelligent de votre prochaine solution logicielle innovante, en mettant en œuvre les techniques de Data-Mining, de Recherche Opérationnelle et d'Intelligence Artificielle.



Mes compétences :

Data mining

JavaScript

MySQL 5

Intelligence artificielle

Linux

Java

PHP5

C/C++

Python