Frederic VALOT

Technico-commercial salarié auprès de Galaxy imprimeurs (7 ans), 19 ans dexpérience dans limprimerie.



En fonction de votre demande, nous pourrons voir ensemble pour l'optimiser (je suis issu du technique) et proposer de bonnes idées et de meilleurs prix.



Certifiée PEFC & FSC + ImprimVert, nous pouvons imprimer votre engagement pour le développement durable, sans surcoût, sur vos documents.



06 20 77 01 77

f.valot@galaxyimprimeurs.com



Expérience

7 ans Technico-commercial salarié (prix en direct de l'imprimerie)

5 ans Deviseur

2 ans Chef de projet methodes

5 ans Graphiste & Technicien prépresse



Diplômes

Licence Technico-commercial en packaging

BTS Communication graphique

MC Maquettes et Prototypes