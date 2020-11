Frédéric VAUBAN

Né à Bordeaux, j'ai toujours vécu à Bayonne avant de quitter le Pays Basque pour mes études vers Bordeaux puis Tours.

Aujourd'hui, je vis proche d'Epernay, suis marié et papa de deux filles.



Manager des grands comptes Ile de France et Compte Clé National en CHR, j'ai evolué au sein d'ABInBev sur differents postes: Manager de la distribution CHR direction regionale Sud, Chef des Ventes Régionales sur le reseau CHR, compte clé 3eme marche, délégué de Brasserie. Je suis chez ABInBev France depuis 2005.

J'ai commencé ma vie professionnelle chez Lorenz Snack World dans le circuit proximité-impulsion et aussi dans le réseau GMS en tant que chef de secteur.



Je suis à l'écoute de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités. Je souhaiterai mette à profit mes 13 ans d'expérience dans le cadre d'une direction commerciale nationale ou régionale.



Mes compétences :

Négociation

Management