Geoffroy REGOUBY

Directeur associé à l'Académie d'Art Dentaire (groupe d'enseignement supérieur privé) depuis septembre 2014

www.academieartdentaire.fr



Co-gérant de l'Irish Pub "The Local"

www.pubthelocal.com



Co-fondateur de All You Need Is Prod (société de production de contenus audiovisuels et web) en 2015

www.allyouneedisprod.com



Directeur Général associé de "Cinquième Pouvoir", agence conseil en Communication d'Influence (Relation Presse et Influence Numérique) de 2009 à 2015

www.cinquiemepouvoir.com



Co-fondateur du centre de séminaire "le Moulin de Cerseuil" depuis 2011



Développement de l'influence numérique et médiatique du mouvement militant "Restaurant de Qualité" créé par le Collège Culinaire de France (Ducasse, Robuchon, Alleno, Marx,...) de 2013 à 2015

www.restaurantdequalite.fr



Co-fondateur et associé depuis 2007 du centre de langue Formaland à destination des cadres et dirigeants d'entreprise.

www.formaland.fr



Fondateur de l'Institut Public Formation en 2002, vendu aux Editions Weka en 2007 pour devenir Weka Formation en 2008 (division france du groupe Allemand "Weka Business Information").

Directeur de Weka Formation de 2007 à 2009.

www.wekaformation.fr



Président d'Escem Pro de 2009 à 2013, réseau des 15 000 diplômés du groupe ESCEM (ESC Tours-Poitiers/MBA/ESCEM Bachelors/Executives), 80 événements / an dans 8 pays.

www.escempro.com