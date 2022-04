Jean-Francois MARVAUD

Maitre de conférences à Sciences Po Paris : Gouvernance des entreprises et conduite du changement dans les organisations

Intervenant HEC Exed : management et leadership et conduite du changement



Consultant en transformation des organisations : Accompagnement de managers et cadres dirigeants en intégrant le développement personnel aux enjeux business de l’entreprise. Outils utilisés : MBTI, approche systémique, Belbin.

Certifié MBTI Niveau 2 et GOLDEN.



Consultant en stratégie opérationnelle :

Gestion des projets en mode transverse, mise en place de système d'information décisionnel, processus opérationnel, tableaux de bord en mode reporting et mode pilotage.



Consultant en finance d’entreprise :

Mission de transition sur des fonctions financières, mise en place des normes SOX et IFRS, dématérialisation des processus financiers et administration des ventes accompagnement des services financiers au changement, Externalisation opérationnelle ou/et organisationnelle.



Chargé d'enseignement à HEC Executive Education en management et en conduite du changement



Chargé d'enseignement à l'IAE Paris Sorbonne en management et en développement personnel.



Domaines de compétences :

- Accompagnement et conduite du changement

- Analyse et audit des organisations (approche systémique, balance scorecard, plan d’action)

- Ingénierie pédagogique

- Conception, animation de formation management d’équipe et management de projet.



Contact: jeanfrancoismarvaud@stratexconseil.com - 06.14.71.17.19

www.stratexconseil.com

Membre ICF

Membre DFCG ( association des Directeurs Financiers et Contrôle de Gestion) et club finance HEC.



Mes compétences :

Coaching

Dématérialisation

Finance

Gestion de projets

IFRS

Management

Management de transition

MBTI

Mode

Reporting

Reporting financier

Sarbanes oxley

SOX