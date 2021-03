Nicolas L B

Bonjour,



Vous trouverez en quelques mots un résumé de mon experience professionnelle

de Directeur Adminisratif et Financier pour filiales Françaises de groupe international et PME à taille humaine.



Depuis les opérations quotidiennes et standards de la vie fiscale et comptable aux opérations budgetaires, analyse et optimisation des couts jusqu' à des opérations plus complexes allant de l'augmentation de capital à l'acquisition d'entreprise et/ou l'intégration de sociétés au sein d'un groupe.



Je suis définitivement orienté business avec une implication forte auprès des opérationnels et conseil et support de la direction.





HOMME DE PROGRES

"SI TU DIFFERES DE MOI LOIN DE ME LESER TU M'ENRICHIS"

ANTOINE DE SAINT EXUPERY



Mes compétences :

REPORTING