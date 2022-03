Christophe CHRISTOPHE PETOT (PETOT)

Le quotidien de l'activité immobilière est détonnant !!!!



Nous ne vendons pas de la pierre mais nous travaillons sur l'humain , nous devons comprendre les projets de vie des vendeurs et acquéreurs.



En effet plus le projet de vie est lisible et plus les mobiles d'achat sont solides et inversement.



L'arrivée d'internet a considérablement modifiée la donne surtout au niveau des vendeurs qui pensent pouvoir vendre leur bien en direct. La réalité est beau coup plus nuancée .



Par contre les acquéreurs considèrent toujours la recherche par agence comme incontournable.



En résumé nous avons un marché en pleine mutation dans lequel les enjeux financiers et affectifs seront toujours au centre des débats.



Mes compétences :

Coaching

Négociation

Prospection

Vente