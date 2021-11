Frédéric VIVENOT

Armé d'une double compétence dans la vente et le marketing produit j'ai acquis une expertise et une compétence dans l'industrie du textile et le marché de la mode en général, en France et à l'international.



Doté d'un profil commercial j'ai assuré l'implantation et la création de réseaux de distribution pour le compte de marques Pan-Européenne.

Mon parcours professionnel a ensuite évolué dans le Marketing "produit" où j'ai piloter la position de Chef de Produit d'une marque Pan-Européenne au sein du siège Européen d'un groupe de renommée mondiale.



Ces expériences m'ont permis de communiquer, de collaborer et d'encadrer des équipes dans un environnement multiculturel.



Elles m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :

= > Lancement et Implantation de marques sur le territoire Français

= > Création et Développement de réseaux de distribution sélectifs (Retail, Wholesale, Franchisés, Digitale)

= > Encadrer, animer et former des équipes de ventes

= > Analyser la segmentation marché (prix/consommateurs), les réseaux de distributions, maintenir une veille concurrentielle

= > Construite les plans d'achats en filiale (forecast)

= > Définir la stratégie de marque en ligne avec son ADN, Développer une ligne de produit répondant aux besoins des marchés ciblés

= > Construire un plan de collection, Manager les équipes de développement produit (Design, Sourcing)

= > Piloter et Développer les marges en ligne avec les objectifs financiers de la société

= > Présenter et promouvoir les collections auprès des filiales en Europe



Mes compétences :

Développement

Prêt à porter

Distribution

International

Export

Création

Textile

Négocier

Manager

Mode

Marketing produit

Marketing stratégique

Administration des ventes

Encadrement

Formation