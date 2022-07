Frédérick ARMANDO

Parmi mes passions figurent le graphisme, le cinéma, le jeu vidéo et internet. J'ai donc cherché à allier ces intérêts afin de travailler dans un domaine qui me correspondrait : l'UX Design.



Mes premiers pas dans le web ont été en 2012, au cours de ma Terminale Scientifique, où j'étais responsable de l'intégration des sites de mon groupe de projet.



Après avoir obtenu mon DUT MMI, j'ai poursuivis mes études en LP Webdesign, j'y ai étudié le graphisme, l'ergonomie, la gestion de projet, le marketing et la communication. J'ai particulièrement développé mes compétences en participant à des événements comme le HackData Paca, les Projets Tuteurés ainsi que les stages (Cabinet Egeli, à Sticker Label et à ASC Communication) et je vais prochainement intégrer un Master en Design d'interface à l'UFR Communication de l'Université Paris 13.



Mes compétences :

Graphisme

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Montage vidéo

Réseaux sociaux

Community management

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Ergonomie

3D Studio Max

Infographie

Adobe Illustrator

Final Cut Pro

Photographie

CINEMA 4D

Adobe Premiere

Sony Vegas

Web design

Macromedia Dreamweaver

Microsoft Office