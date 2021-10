Frédérique BADACH

Directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social depuis 2011, date d'obtention du CAFDES et titularisation à l'EHESP (ex ENSP Rennes)

Expériences dans le secteur public et privé non lucratif (associatif)

- en EHPAD,

- en établissements pour adultes en situation de handicap (foyers d'hébergement, ESAT, SAVS, SAMSAH, accueil de jour, foyer de vie),

- en établissements pour enfants en situation de handicap ( IME, ITEP, SESSAD)



Mes compétences :

Handicap mental / déficience intellectuelle

Management des risques

Protection de l'enfance

Secteur public

Personnes âgées

Personnes handicapées vieillissantes

Enfance en situation de handicap