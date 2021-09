Je viens de quitter mon emploi d'adjointe de direction trilingue après 14 ans chez Thibaud Productions.

J'y ai débuté commerciale export et j'ai évolué.

Je suis passée responsable commerciale, gestionnaire des achats, responsable Adv, j'ai ai aussi géré la comptabilité.

J'ai maintenant envie de nouveaux challenges et d'un poste d'encadrement qui combinera mon sens du relationnel et mes compétences.