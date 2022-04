Frédérique DABURON LAVIALLE

J'ai commencé ma reconversion professionnelle après 17 ans d'enseignement dans le primaire et, au tout début de ma carrière, 3 années passées comme formatrice généraliste (aide à la réinsertion professionnelle) ou spécialisée (droits du travail comparés dans les pays européens ou international). En 2010, j'ai suivi une formation pour être enseignante spécialisée dans l'aide pédagogique aux apprentissages pour les enfants en difficulté scolaire. C'est l'aboutissement de toute une démarche personnelle, et d'activités associatives (aides aux devoirs et à la lecture avec les ateliers du "coup de pouce")ou universitaire (travail d'enrichissement du langage oral à partir d'albums, dans le but de favoriser l'entrée dans l'écrit au CP).Ce travail me passionne, mais il ne sera vraisemblablement que temporaire en raison d'une politique publique très restrictive et de la suppression de tous les postes considérés comme "superflus". C'est pourquoi je considère que je ne suis qu'au début de ma démarche de reconversion;



J'ai aussi passé le concours d'orthophoniste en 2010 et j'ai eu les écrits. Je ne suis pas allée aux oraux car j'ai fait le choix de la formation d’enseignante spécialisée, mais j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour les questions liées notamment à la dyslexie. Je suis allée voir l"équipe du CERTA de Nice, et cela me plairait de travailler dans cette équipe en tant qu'enseignante spécialisée. La fonction d'ERH me plait aussi, car c'est une fonction reconnue, où les relations sont variées et constituent le cœur du métier.

Je suis aussi passionnée par l'apprentissage des langues étrangères...et par les voyages qui vont avec. J'ai donc visité beaucoup de pays, j'ai passé un an en Espagne juste après mes études : je parle donc l'espagnol couramment. Je parle aussi l'anglais presque couramment et je me débrouille en portugais et en italien... Une formation FLE me passionnerait également!

Enfin, il y a une autre évolution que j'envisage, mais à plus long terme, car là aussi un complément de formation doit certainement être envisagé : une évolution vers des métiers d'aide et de conseil, notamment dans le domaine de la formation que je connais bien. Je n'abandonne pas l'idée que j'ai eue et que j'aurais pu concrétiser en 2010 de devenir "Conseiller carrière": les 2 services concernés (formation et reconversion) étaient très intéressés mais ils ne disposaient d'aucun budget, et je devais en plus financer le master "ingénierie de conseil et de formation", qui m'intéresse beaucoup. Une évolution vers des fonctions de médiatrice pourrait aussi m'intéresser.



Cela fait beaucoup de possibilités mais j'aime évoluer, et on verra bien vers où je me dirigerai...

A noter que le sport est indispensable à mon équilibre personnel et donc je pratique régulièrement la natation et des activités de plein air (footing et vélo)ou de pleine nature (randonnée). Enfin, j'aime les arts en général et la peinture en particulier mais je ne parviens pas à m'y consacrer comme je le souhaiterais...on ne peut pas toujours tout faire, il faut bien établir des priorités.



Mes compétences :

Conseil en formation