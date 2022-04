Frédérique DASSE

A la recherche d'un nouveau défi à relever. Disponible immédiatement.



Lors de mes solides expériences de chef de projet informatique dans des contextes variés (Grand compte, SSII/éditeur de logiciel et freelance), j'ai acquis les compétences suivantes :

- Réalisation des spécifications fonctionnelles, avec nos clients, et techniques, chiffrage

- MOA/MOE (Pilotage des plannings, organisation et suivi des développements principalement en mode agile sur des technologies .net)

- Suivi du support

- Contrôle de la qualité des développements et de la conformité aux spécifications fonctionnelles

- Réalisation/contrôle de la documentation technique

- Animation des réunions de suivi de projet

- Recrutement des collaborateurs



Mes compétences :

Ms Access

SQL

JAVA

Lotus notes

Lotus domino

VBA Visual Basic

Sql server 2008

SAP Business Objects

Java Script

Développement

Informatique

Chef de projet

Oracle

Formation

MongoDB

Node.js

reportOne

WordPress