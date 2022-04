Frédérique DEBRABANT

Expert comptable et commissaire aux comptes, une palette de services pluridisciplinaires au service des PME.

Je justifie d'une expérience diversifiée dans le domaine de l'audit, et mes expériences professionnelles me permettent aujourd'hui de répondre à toutes demandes des entreprises et dirigeants. DEBRABANT CONSULTANTS a sa clientèle sur PARIS et proche banlieue. Notre atout: proximité, profils expérimentés uniquement et réactivité !



Poylvalente, je suis aussi formatrice pour un public de professionnels de la comptabilité et de l'audit. J'interviens pour des organismes reconnus en formation ( CEGOS et FRANCIS LEFEBVRE) mais aussi pour la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. Des confrères me confient régulièrement des actions de coaching et de formation de leurs équipes d'audit !



Mes compétences :

Audit

audit d'acquisition

Commissariat aux comptes

Création

Création d'entreprise

Expertise comptable

Formation

Paie

Conseil

Accompagnement

Formation professionnelle