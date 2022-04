Frédérique DEBRAY

18 ans d’expérience dans le développement, la maintenance et la qualification de système d’information dans les mondes des services et du crédit



Pilotage de pôles qualification et de Tierces Maintenance Applicative,

Gestion d’équipes d’une quinzaine de personnes,

Organisation et suivie des plannings et du reporting,

Coordination de l’ensemble des intervenants et contributeurs maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, et participation aux instances de pilotage des missions réalisées