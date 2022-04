Au cours de ma carrière professionnelle, différentes expériences m'ont permis d'être:



Rigoureuse et réactive dans les tâches qui me sont confiées.

Volontaire, autonome, organisée, patiente , méthotique, discrète, consciencieuse et ponctuelle.



Prête à partager mon expérience et recevoir celle des autres.



Mes compétences :

Achats techniques

Excel

Word

Internet