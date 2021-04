Cristelle DELABY

DOMAINES DE COMPETENCES



Ø RESSOURCES HUMAINES :

- recrutement

- conseil en organisation

- conduite du changement, formation

- gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences (entretien d’évaluation, d’évolution)



Ø GESTION DE PROJETS & COMMUNICATION :

- participation au lancement d’une agence commerciale et d’un cabinet de recrutement

- communication et relations internes/externes, clientèle, collaborateurs, directeurs...



Ø COMMERCIAL & MARKETING :

- prospection commerciale, veille concurrentielle, documentation, création et lancement d’actions

- gestion et suivi de l’activité, tableaux de bord, réalisation de reportings (statistiques)



Ø CONNAISSANCES DIVERSES :

- outils informatiques : Excel / Word / Powerpoint / Access / Lotus Notes / Outlook /Internet

- langues : anglais, allemand, espagnol et luxembourgeois

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



De 2000 à novembre 2005 : CABINET DE CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES, Alsace

Consultante RH - Conseil et recrutement de profils cadres ( privé et public )Encadrement de 2 personnes



Ø Gestion des missions de recrutement : sélection, évaluation et placement

· analyse et définition des profils recherchés

· rédaction d’annonce et de profils de poste

· choix des supports annonces (presse/job boards) ou ciblage pour approche directe

· mise en place d’outils (recherche dans b.d.d. interne, réseau école etc..)

· tri et sélection des dossiers de candidatures

· entretien de recrutement et d’évaluation comportementale

· contrôle de références, participation à la sélection finale

· aide à la décision finale, suivi de l’intégration



Ø Gestion des missions de conseil : G.P.E.C, audit social, conduite de projets…

· détection des besoins des entreprises

· mise en place d’outils

· intervention, suivi et contrôle

ex : Mission chez SHELL : restructuration et accompagnement du personnel dans le cadre d’un P.S.E.



De 1995 à 2000 : CONSEIL – COMMERCIAL

KAPTECH - Assistante de Direction, Alsace

EDF/GDF - Chargée de Clientèle, Normandie

AT&T Electronique Commerce - Assistante Commerciale, Ile de France

KORN/FERRY INTERNATIONAL – Assistante de Consultants, Luxembourg



De 1992 à 1995 : TOURISME- HOTELLERIE

LUXAIR – Hôtesse au sol et LE ROYAL***** - Réceptionniste, Luxembourg



