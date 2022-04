Florence DELABY

Se réorienter professionnellement, construire un projet cohérent, sortir d'une impasse dans sa vie personnelle, affronter des difficultés relationnelles avec son entourage, restaurer la confiance en soi, se positionner clairement ... Autant de thématiques travaillées avec les personnes que j'accompagne en tant que Coache de Vie.

Suivi et soutien dans la bienveillance et la confiance avec des techniques concrètes et performantes, au service des besoins de chacun, dans sa singularité.



Pas à pas nous faisons route ensemble pour ouvrir un chemin qui fait sens pour vous.



Avec Florence Verrier, énergéticienne, nous avons créé TANDEM COACHING: une méthode d'accompagnement collectif, conjuguant le coaching et l'énergétique, la parole et le corps, pour des femmes et des hommes confrontés à une rupture, professionnelle et/ou personnelle, qui veulent avancer en redonnant souffle et sens à leur vie:Array



Mes compétences :

Méditation

Coach

Orientation professionnelle

Accompagnement

Développement personnel