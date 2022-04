Frédérique DEMOLY

Votre structure actuelle ne peut absorber un surcroît d'activité et vous hésitez à recruter ?

Je vous apporte les ressources supplémentaires dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets sans augmenter votre masse salariale.

Tant stratégiques qu'opérationnelles, mes compétences sont l'outil qu'il vous faut pour accroître vos parts de marché par l'analyse et la mise en valeur des atouts de votre entreprise, de ses produits et services :

- MARKETING

→ audit

→ veille concurrentielle

→ études de marché

- PLAN D'ACTIONS COMMERCIALES

→ événements (soirées clients, journées portes ouvertes, salons professionnels...)

→ supports d'aide à la vente (argumentaire, questionnaire qualité, fiche produit, manuel des ventes...)

→ communication print et web



Mes compétences :

Tourisme d'affaires

Marketing

Communication

Relations publiques

Management

Communication évènementielle

Commercial

Salons professionnels

Centres de profits

Salons congrès manifestations

Techniques de vente

Gestion de projet