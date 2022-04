Frédérique DENIS

Je suis généraliste en ressources humaines. J’ai développé une expérience en Gestion des ressources humaines, paie, organisation de la fonction RH et accompagnement au changement. J’ai occupé des fonctions opérationnelles à forte orientation service client et business. J’ai managé de façon opérationnelle des équipes sous 3 législations, française, belge et luxembourgeoise et managé une chargée RH. J’ai également participé la création d’une start-up par la mise en place de la fonction RH.



J’ai travaillé au sein d’entreprises internationales françaises dans des secteurs d’activités variés tels que le CRM (Gestion de la relation client), l’industrie cosmétiques, les taxis, les assurances et le secteur du packaging pour l’industrie cosmétique de luxe.



Mes compétences



- Savoir travailler sous plusieurs législations, française, belge et luxembourgeoise, en multi-sites,

multi-régions et sur l’ensemble d’un pays



- Savoir gérer la fonction RH, améliorer l’organisation des ressources humaines, structurer les

pratiques de l’entreprise



- Accompagner au changement les managers et les opérationnels dans des contextes d’acquisition, de réorganisation et de mutation technologique



- Manager de façon directe



- Manager de façon opérationnelle des managers et des équipes



- Participer au développement des RH et mener à bien des projets



- Répondre aux problématiques RH et droit social.



- Contribuer à la qualité du climat social et du dialogue



Mes compétences :

Administration et gestion du personnel

Communication

Droit social

Formation

Généraliste RH

Gestion des ressources humaines

Paie

Relations sociales

GRH France, Belgique, Luxembourg

Contrôle de gestion social

Politique de rémunération

GPEC

Audit social

Organisation de la fonction RH

Gestion de projet