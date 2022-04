Frederique DENYS

Après 20 années d'expérience comme consultante, spécialisée dans le conseil en développement et la gestion d'entreprise, j'ai créé mon propre cabinet d'affaires en janvier 2010.



Je dispose de nombreuses références, dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, principalement sur le secteur de la Lorraine.



Je propose d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de leur plan de formation, dans un objectif de mise en œuvre de parcours professionnalisants pour les collaborateurs, tout en tenant compte de la stratégie de l'entreprise, ainsi que rechercher les dispositifs permettant de mettre en œuvre ce plan de formation dans des conditions financières optimales.



Formation & Développement est aussi un organisme de formation spécialisé dans les domaines des ressources humaines et de la communication, labélisé UNIDIS (Union Inter-secteurs Papiers Cartons pour le Dialogue et l'Ingénierie Sociale).

Certifiée "présidente de jury" de CQPI (Certificat de Qualification Professionnel Interbranches) par la CPNEF (Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation), je peux également accompagner les candidats préparant un CQPI "Animateur d'équipe".



Egalement maître de conférences associée à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges dans les domaines de la gestion, de la stratégie, du marketing et de la communication et responsable d'une Licence Professionnelle "Communication & Design Graphique", je propose de mettre mes compétences, mon relationnel et mon expérience pédagogique au service des entreprises.



