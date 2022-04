Frédérique DESNOS

Dotée de plus de 18 années d'expérience au sein de la Direction des Ressources Humaines dans différents secteurs d'activités, dynamique, rigoureuse, polyvalente, je suis autonome et souhaite vous apporter mon savoir-faire.



Disponible, je recherche un poste en CDI, à proximité du Plessis Robinson (92350). Réellement motivée pour m'investir de nouveau dans une société tant humainement que professionnellement, je suis ouverte à toute opportunité correspondant à mon profil.



De nature persévérante, toujours curieuse de découvrir et d'apprendre, je suis convaincue que ma bonne humeur, ma facilité d'adaptation et mon grand sens du service vous donneront entière satisfaction.



Mes compétences :

Ressources humaines

Microsoft Office

GPEC

Formation

Gestion de projet

Formation professionnelle

Assistanat de direction