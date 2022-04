Frederique DESSAGNE

14 ans d'expérience au sein de l'industrie pharmaceutique et de ses partenaires :



5 ans en tant qu'Attachée de recherche clinique (ARC) de terrain pour des essais de phases I II III et IV

Les domaines thérapeutiques abordés : pneumologie (asthme et BPCO),hématologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, endocrinologie, pédiatrie, dépistage de maladies génétiques.

Autres domaines : produits de contrastes en imagerie, appareils de radiologie(scanner et détecteurs numériques), fibroscopie bronchique.



3 ans en tant que coordinateur d'études cliniques internationales de phases II et III en mission au sein de laboratoires

Domaines thérapeutiques : oncologie, cardiologie et pneumologie (asthme)



4.5 ans en tant que data manager d'une étude de phase III au sein d'une CRO et en tant que spécialiste en validation de données.

Domaines thérapeutiques : Gastro-Entérologie et oncologie (système digestif)



1.5 ans en tant qu'administrateur de données dans le domaine des affaires réglementaires.



Postes souhaités : Data Manager clinique / spécialiste en validation de données



Mes compétences :

Data Manager

Attachée de recherche clinique

Coordinatrice d'études cliniques

Testeur

Business Analysis