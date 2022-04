Frederique Diane TCHITEMBO

Je justifie d'une solide expérience, dans la fonction Communication et marketing, idéalement en société de services.

Maîtrisant parfaitement le Français et ayant quelques notions en Anglais, mes capacités d'analyse, de synthèse, de créativité et d'innovation font de moi une excellente communicatrice. J'allie un excellent relationnel et un fort sens du management.

Fort de mes acquis théoriques et professionnels, je sais être à la hauteur des exigences et des attentes qui me sont assignées.

Apporter un plus au processus de développement c'est ce que je sais le mieux faire.



Mes compétences :

Sens des responsabilités