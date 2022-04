Frédérique DOS SANTOS

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Vous qui me connaissez, comment me décririez-vous ?



Une personne à l'écoute des autres, dynamique et organisée ... on sait ou l'on va arriver quand on a programmé sa direction, n'est-ce pas ?



D'autres diront ... Une artiste dans l'âme : le côté artistique est ce qui nous enrichi avant d'enrichir les autres.



Ma devise : oh il y en a plusieurs ....

La pensée positive j'aime beaucoup cette phrase :

"Ce qui ne te tue pas te rend plus fort" ... et combien c'est vrai !



Ma Fleur : La rose pour sa beauté et toutes ses significations passionnées et délicates.

Mon arbre : Le sakura du Japon (Cerisier aux fleurs éphemères)



Mes compétences étant diverses et variées, j'étudie avec attention toutes les offres que l'on peut me soumettre, non seulement dans le domaine bureautique mais aussi dans tout ce qui peut avoir un lien avec l'art, la littérature ou l'informatique.



-------

Et Vous qui ne me connaissiez pas encore ? Avez vous envie de me rencontrer ?

Très bien .. moi aussi.



Alors à très bientôt.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint

Base BCDI

Adobe Photoshop, Paint Shop Pro,

Apple iOS : Léopard, Lion, EI Captain