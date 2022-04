Frédérique DUBUS

Bonjour,



Depuis quelques années déjà, la passion du voyage m'anime chaque jour.........c'est pourquoi j'en ai fait mon métier. Et chemin faisant, les multiples rencontres m'ont amenées à découvrir d'autres horizons ..... marketing, communication, stratégies d'entreprises, tous ces domaines qui me permettent d'avoir une vision à 360° de mon environnement professionnel.



Maman avant tout, l'éducation est un domaine dans lequel je m'investis au quotidien et la transmission du savoir et de mes compétences reste l'élément moteur de ma vie professionnelle.



Aujourd'hui, j'ai 2 cordes à mon arc :

- le voyage que je partage avec de nombreux amis que je conseille,

- l'éducation & la formation des étudiants de BTS à MASTER, la formation ponctuelle en entreprise



Un seul objectif :

- Permettre à chacun d'entreprendre et de réussir.









Mes compétences :

Luxe

Voyages

Formation

Hôtellerie

Communication

Art

Stratégie d'entreprise

Marketing opérationnel

Marketing stratégique