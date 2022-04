Frédérique DUTOURNIÉ

Mon métier?



Accompagner PONCTUELLEMENT les individus, les équipes, les organisations pour cultiver les compétences,



en m'appuyant sur un parcours de 15 années en entreprise dans les domaines du commercial, des achats, de la logistique, de l’organisation,



avec pour objectif = l'amélioration de la qualité des relations, de la performance et de la satisfaction au travail.



Mon expérience terrain m'a permis de développer une approche très pragmatique et opérationnelle, appréciée de mes clients.



Fondatrice du cabinet LFD Organisation en 2004,



pour vous accompagner par :

- la formation

- le coaching individuel et collectif

- le conseil

- l'animation de groupes de bonnes pratiques

- le bilan de compétences



en



- management

- organisation de terrain

- accompagnement du changement

- relations interpersonnelles



LFD Organisation est au service de l'individu ET de l'entreprise

pour optimiser l'équilibre entre la qualité des relations humaines et la qualité de l'organisation.





Ma philosophie = rester dans l’ombre pour mettre les autres en lumière, avec Simplicité et Discrétion.





http://www.lfd-organisation.fr



Membre de la chambre professionnelle du conseil – Aquitaine

http://www.chambre-professionnelle-du-conseil.org









Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Développement des compétences

Animation de formations

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Management

Relationnel

Cohésion en équipe

Développement commercial

Organisation

Coaching de dirigeants

Accompagnement au changement