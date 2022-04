Frédérique ELLÈS

Aptitudes

Esprit d’analyse et de synthèse - Organisation - Rigueur

Capacité d’écoute et de communication - Capacité d’adaptation



Compétences

- Réalisation d’audits documentaires et terrain ; rédaction des rapports d’audit

- Mise en place et rédaction d’un manuel qualité et de procédures

- Mise en évidence des écarts et suivi des actions correctives

- Proposition des améliorations pouvant être appliquées

- Animation de formations

- Mise en place d’un logiciel de Gestion Electronique des Documents (GED) : étude des besoins, élaboration du cahier des charges, rencontre des éditeurs du marché, pilote, paramétrage de l’application, validation, formation des utilisateurs et déploiement

- Connaissances en spectrométrie, chromatographie, électrochimie, RMN, microbiologie



Mes compétences :

BPC

BPF

BPL

Qualité

Validation