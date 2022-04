Frederique ENRICO

Mon expérience professionnelle, au Canada et en France, démontre ma capacité d’adaptation à divers postes et secteurs d’activité, et m’a permis de développer de nombreuses compétences.



Très organisée et dynamique, je sais être force de proposition pour faire avancer les projets. Rigoureuse et efficace, je suis également habituée à travailler dans un environnement multiculturel.



Je suis persévérante, curieuse et concentrée sur la réussite des objectifs qui me sont fixés.





Mes compétences :

Bureautique

Assurance

CRM

Marketing

Travail d'équipe

Organisation

Autonomie

Microsoft PowerPoint

Customer Relationship Management

Notilus

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Adobe Photoshop

Think Cell

Gestion de projet

Audit